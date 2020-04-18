Число жертв коронавируса в мире превысило 150 тысяч человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. По состоянию на 5:38 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 154209 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 37054 человека, в Италии - 22745 человек,, в Испании - 20002 и Франции - 18681. В Китае в целом - 4636.
Всего в мире 2243512 инфицированных. В свою очередь, выздоровели 569506 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (701475), Испания (190839), Италия (172434), Франция (149130), Германия (141397) Великобритания (109769) и Иран (79494).
Напомним, в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек умерли.