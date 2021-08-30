ВООЗ прогнозує більш 200 тисяч нових смертей від коронавірусу в Європі на 1 грудня

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“Минулого тижня кількість смертей в регіоні збільшилася на 11 відсотків — за одними надійними прогнозами до 1 грудня в Європі очікується 236 тисяч смертей”, — заявив Клюге, якого цитує AFP.

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Представник ВООЗ в Європі додав, що “стагнація у використанні вакцини в нашому регіоні викликає серйозну заклопотаність”.

Також Клюге закликав європейські країни з надмірними дозами вакцин ділитися ними з іншими країнами, особливо в Східній Європі і Африці.



Додамо

Згідно з даними сайту Worldometers, станом на ранок понеділка, 30 серпня, в світі від COVID-19 померло вже понад 4,5 млн осіб.



Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (654,689), Бразилії (579,330) і Індії (438,387).

В Україні на сьогодні зафіксовано майже 2,285 млн випадків COVID-19, приріст за добу, 29 серпня, — близько 750. Госпіталізовано за добу при цьому майже 600 осіб, летальних випадків — 8.



Зазначимо, що згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-му місці за поширенням і на 19-му — за кількістю смертей від COVID-19.