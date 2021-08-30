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ВООЗ прогнозує більш 200 тисяч нових смертей від коронавірусу в Європі на 1 грудня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила про побоювання зіткнутися з більш ніж 200 тисячами нових смертей від COVID-19 в Європі до 1 грудня. Про це заявив журналістам директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, передає УНН.

Цитата

“Минулого тижня кількість смертей в регіоні збільшилася на 11 відсотків — за одними надійними прогнозами до 1 грудня в Європі очікується 236 тисяч смертей”, — заявив Клюге, якого цитує AFP.

Деталі

Представник ВООЗ в Європі додав, що “стагнація у використанні вакцини в нашому регіоні викликає серйозну заклопотаність”.

Також Клюге закликав європейські країни з надмірними дозами вакцин ділитися ними з іншими країнами, особливо в Східній Європі і Африці.

Додамо

Згідно з даними сайту Worldometers, станом на ранок понеділка, 30 серпня, в світі від COVID-19 померло вже понад 4,5 млн осіб.

Найбільша кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (654,689), Бразилії (579,330) і Індії (438,387).

В Україні на сьогодні зафіксовано майже 2,285 млн випадків COVID-19, приріст за добу, 29 серпня, — близько 750. Госпіталізовано за добу при цьому майже 600 осіб, летальних випадків — 8.

Зазначимо, що згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 18-му місці за поширенням і на 19-му — за кількістю смертей від COVID-19.

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