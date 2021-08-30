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У світі коронавірусом інфікувалися понад 217 млн людей

У світі коронавірусом інфікувалися понад 217 млн людей

Київ • УНН

 • 11927 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Станом на ранок понеділка у світі від COVID-19 померло вже понад 4,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 217,203,653 людина, з них одужало 194,098,849 осіб. Кількість померлих зросла до 4,514,879.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (39,665,515), Індія (32,737,569), Бразилія (20,741,815), Росія (6,882,827), Франція (6,742,488), Велика Британія (6,731,423), Туреччина (6,346,881) та Аргентина (5,173,531).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (654,689), Бразилії (579,330) та Індії (438,387).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 284 191 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 720 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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