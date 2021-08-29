В Україні вже 2,284 млн випадків COVID-19, за добу - 1 906

Цитата

“За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 134, медпрацівників — 40)”, — йдеться у повідомленні.

Також за минулу добу:

— госпіталізовано — 772 особи;

— летальних випадків — 34;

— одужало — 685 осіб.

За добу протестовано:

— методом ПЛР — 18 344 особи,

— методом ІФА — 3 661 особа,

— експрес-тестами — 16 859 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 2 284 191 осіб;

— одужало — 2 206 392 осіб;

— летальних випадків — 53 720;

— проведено ПЛР-тестувань — 11 949 470.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.

16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.