В Україні вже 2,284 млн випадків COVID-19, за добу - 1 906
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,284 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 28 серпня, - 1,9 тисяч, невелике зменшення проти показника днем раніше. Госпіталізовано за добу при цьому понад 770 осіб, що більше, ніж напередодні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
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“За добу 28 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1906 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 134, медпрацівників — 40)”, — йдеться у повідомленні.
Також за минулу добу:
— госпіталізовано — 772 особи;
— летальних випадків — 34;
— одужало — 685 осіб.
За добу протестовано:
— методом ПЛР — 18 344 особи,
— методом ІФА — 3 661 особа,
— експрес-тестами — 16 859 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 2 284 191 осіб;
— одужало — 2 206 392 осіб;
— летальних випадків — 53 720;
— проведено ПЛР-тестувань — 11 949 470.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (240), Харківській (156), Дніпропетровській (140), Київській (134) та Донецькій (132) областях.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб “збити” хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого “локдауну” вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки.
16 червня уряд пом’якшив карантинні обмеження в Україні і продовжив дію карантину до жовтня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.
Усі області наразі перебувають у “зеленій” зоні.