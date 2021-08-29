В Украине уже 2,284 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 906

КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,284 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 28 августа, - 1,9 тысяч, небольшое уменьшение против показателя днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом более 770 человек, что больше, чем накануне. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.