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ВОЗ прогнозирует более 200 тысяч новых смертей от коронавируса в Европе к 1 декабря

Киев  •  УНН

 • 14057 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях столкнуться с более чем 200 тысячами новых смертей от COVID-19 в Европе к 1 декабря. Об этом заявил журналистам директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает УНН.

Цитата

“На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11 процентов — по одним надежным прогнозам к 1 декабря в Европе ожидается 236 000 смертей”, — заявил Клюге, которого цитирует AFP.

Детали

Представитель ВООЗ в Европе добавил, что “стагнация в использовании вакцины в нашем регионе вызывает серьезную озабоченность”.

Также Клюге призвал европейские страны с избыточными дозами вакцин делиться ими с другими странами, особенно в Восточной Европе и Африке.

Добавим

Согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на утро понедельника, 30 августа, в мире от COVID-19 умерло уже более 4,5 млн человек.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (654,689), Бразилии (579,330) и Индии (438,387).

В Украине на сегодня зафиксировано почти 2,285 млн случаев COVID-19, прирост за сутки, 29 августа, — около 750. Госпитализировано за сутки при этом почти 600 человек, летальных случаев — 8.

Отметим, что согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м — по количеству смертей от COVID-19.

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