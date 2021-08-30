ВОЗ прогнозирует более 200 тысяч новых смертей от коронавируса в Европе к 1 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об опасениях столкнуться с более чем 200 тысячами новых смертей от COVID-19 в Европе к 1 декабря. Об этом заявил журналистам директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает УНН.
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“На прошлой неделе число смертей в регионе увеличилось на 11 процентов — по одним надежным прогнозам к 1 декабря в Европе ожидается 236 000 смертей”, — заявил Клюге, которого цитирует AFP.
Детали
Представитель ВООЗ в Европе добавил, что “стагнация в использовании вакцины в нашем регионе вызывает серьезную озабоченность”.
Также Клюге призвал европейские страны с избыточными дозами вакцин делиться ими с другими странами, особенно в Восточной Европе и Африке.
Добавим
Согласно данным сайта Worldometers, по состоянию на утро понедельника, 30 августа, в мире от COVID-19 умерло уже более 4,5 млн человек.
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (654,689), Бразилии (579,330) и Индии (438,387).
В Украине на сегодня зафиксировано почти 2,285 млн случаев COVID-19, прирост за сутки, 29 августа, — около 750. Госпитализировано за сутки при этом почти 600 человек, летальных случаев — 8.
Отметим, что согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 19-м — по количеству смертей от COVID-19.