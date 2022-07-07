ВООЗ повідомила про два нові випадки смерті від мавпячої віспи у нових районах
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про два нові випадки смерті від мавпячої віспи, внаслідок чого з початку року їхня загальна кількість досягла трьох випадків, і заявила, що хвороба поширилася на нові райони. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
ВООЗ повідомила, що з моменту останнього звіту кількість випадків збільшилася на 77% до 6027, причому більша частина з них зареєстрована в Європейському регіоні. Однак усі три випадки смерті були зареєстровані в Африці, йдеться у звіті.
Оновлення також показало, що понад 99% випадків були серед чоловіків.
"Спалах, як і раніше, зачіпає насамперед чоловіків, які мають статеві контакти з чоловіками, які повідомили про нещодавній секс з одним або кількома партнерами-чоловіками, що свідчить про відсутність ознак стійкої передачі за межами цих подій", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Агентство ООН, що базується в Женеві, знову зкличе засідання комітету, який дасть рекомендації щодо оголошення спалаху глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я, що є найвищим рівнем небезпеки ВООЗ, 18 липня або раніше, заявив його генеральний директор у середу.
До прикладу, за даними ВООЗ на даний момент в Іспанії зареєстровано 802 випадки мавпячої віспи.