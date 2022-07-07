ВОЗ сообщила о двух новых случаях смерти от обезьяньей оспы в новых районах
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Всемирная организация здравоохранения сообщила о двух новых случаях смерти от обезьяньей оспы, в результате чего с начала года их общее количество достигло трех случаев и заявила, что болезнь распространилась на новые районы. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
ВОЗ сообщила, что с момента последнего отчета количество случаев увеличилось на 77% до 6027, причем большая часть из них зарегистрирована в Европейском регионе. Однако все три случая смерти были зарегистрированы в Африке, говорится в отчете.
Обновление также показало, что более 99% случаев были среди мужчин.
"Вспышка по-прежнему затрагивает прежде всего мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые сообщили о недавнем сексе с одним или несколькими партнерами-мужчинами, что свидетельствует об отсутствии признаков устойчивой передачи за пределами этих событий", - говорится в сообщении.
Дополнение
Агентство ООН, базирующееся в Женеве, снова созывет заседание комитета, который даст рекомендации по оглашению вспышки глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая является самым высоким уровнем опасности ВОЗ, 18 июля или раньше, заявил его генеральный директор в среду.
К примеру, по данным ВОЗ на данный момент в Испании зарегистрировано 802 случая обезьяньей оспы.