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У світі зареєстровано понад 6000 випадків віспи мавп. ВООЗ призначила екстрену нараду

У світі зареєстровано понад 6000 випадків віспи мавп. ВООЗ призначила екстрену нараду

Київ • УНН

 • 124556 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, наразі зареєстровано понад 6000 випадків мавпячої віспи у 58 країнах, де відбувається поточний спалах. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Агентство ООН повторно скликає засідання комітету, який порадить оголосити спалах глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що є найвищим рівнем небезпеки ВООЗ, заявив генеральний директор Тедрос Адханом Гебреєсус на віртуальній пресконференції.

На своєму попередньому засіданні 27 червня комітет вирішив, що спалах, в результаті якого кількість випадків захворювання збільшилося як в африканських країнах, де хвороба зазвичай поширюється, так і в усьому світі, ще не є надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

"Я, як і раніше, стурбований масштабами і поширенням вірусу по всьому світу", - сказавГебреєсус, додавши, що відсутність тестування означає, що, ймовірно, набагато більше випадків не реєструються.

За його словами, близько 80% випадків припадає на Європу.

Доповнення

Віспа мавп, зазвичай легка вірусна інфекція, що викликає грипоподібні симптоми та шкірні ураження, поширюється по всьому світу з початку травня.

Рівень смертності від попередніх спалахів в Африці штаму, що поширюється в даний час, становив близько 1%.

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