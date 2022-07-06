В мире зарегистрировано более 6000 случаев оспы обезьян. ВОЗ назначила экстренное совещание
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время зарегистрировано более 6000 случаев обезьяньей оспы в 58 странах, где происходит текущая вспышка. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Агентство ООН повторно созывает заседание комитета, который посоветует объявить вспышку глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, являющейся самым высоким уровнем опасности ВОЗ, заявил генеральный директор Тедрос Адханом Гебреесус на виртуальной пресс-конференции.
На своем предыдущем заседании 27 июня комитет решил, что вспышка, в результате которой количество случаев заболевания увеличилось как в африканских странах, где болезнь обычно распространяется, так и во всем мире, еще не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
"Я по-прежнему обеспокоен масштабами и распространением вируса по всему миру", - сказал Гебреес, добавив, что отсутствие тестирования означает, что, вероятно, гораздо больше случаев не регистрируются.
По его словам, около 80% случаев приходится на Европу.
Дополнение
Оспа обезьян, обычно легкая вирусная инфекция, вызывающая гриппоподобные симптомы и кожные поражения, распространяется по всему миру с начала мая.
Уровень смертности от предыдущих вспышек в Африке штамма, что распространяется в настоящее время, составлял около 1%.