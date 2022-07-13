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ВООЗ попереджає, що COVID-19 розповсюджується вільно, а смертність у світі неприйнятно висока

ВООЗ попереджає, що COVID-19 розповсюджується вільно, а смертність у світі неприйнятно висока

Київ • УНН

 • 251340 перегляди

КИЇВ. 12 липня. УНН. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликав уряди в усьому світі вжити таких заходів, як носіння масок та покращення вентиляції, на тлі неприпустимо великої кількості смертей від COVID-19. Про це інформує Sky News, передає УНН.

Деталі

У той час як багато урядів багатших країн практично відмовилися від обмежень на коронавірус після успішного розгортання вакцини, генеральний директор організації підкреслив, що пандемія «далека від завершення».

Доктор Тедрос Гебрейєсус сказав, що підваріанти Omicron продовжують викликати нові хвилі випадків, госпіталізацій та смертей по всьому світу.

На тлі збільшення кількості випадків передачі COVID та госпіталізацій Гебрейєсус закликав уряди «застосувати перевірені заходи, такі як маски, покращена вентиляція та протоколи тестування та лікування».

«Поки що вірус тисне на нас, ми повинні дати відсіч. Ми знаходимося в кращому становищі, ніж на початку пандемії. Звичайно, досягнуто великого прогресу. У нас є безпечні та ефективні інструменти, які запобігають інфекції, госпіталізації та смерті. Однак ми не повинні сприймати їх як належне»,- додав глава ВООЗ.

Гебрейєсус позначив кілька «взаємопов'язаних проблем», з якими стикається глобальна відповідь на коронавірус, включаючи підваріанти Omicron і скорочене тестування і секвенування.

Серед варіантів і підваріантів, які відстежуються ВООЗ, є BA.2.75 - Центавр, який був вперше виявлений в Індії у травні. Вчені кажуть, що цей варіант може швидко поширюватися та обходити імунітет від вакцин.

Він закликав уряди регулярно переглядати та коригувати свої плани реагування на COVID-19 залежно від ситуації, що змінюється.

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