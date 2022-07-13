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ВОЗ предупреждает, что COVID-19 распространяется свободно, а смертность в мире неприемлемо высока

ВОЗ предупреждает, что COVID-19 распространяется свободно, а смертность в мире неприемлемо высока

Киев • УНН

 • 251336 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвал правительства по всему миру принять такие меры, как ношение масок и улучшение вентиляции, на фоне недопустимо большого количества смертей от COVID-19. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

В то время как многие правительства более богатых стран практически отказались от ограничений на коронавирус после успешного развертывания вакцины, генеральный директор организации подчеркнул, что пандемия «далека от завершения».

Доктор Тедрос Гебрейесус сказал, что подварианты Omicron продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру.

На фоне увеличения количества случаев передачи COVID и госпитализаций Гебрейесус призвал правительства «применить проверенные меры, такие как маски, улучшенная вентиляция и протоколы тестирования и лечения».

«Пока вирус давит на нас, мы должны дать отпор. Мы находимся в лучшем положении, чем в начале пандемии. Конечно, достигнут большой прогресс. У нас есть безопасные и эффективные инструменты, которые предотвращают инфекцию, госпитализацию и смерть. Однако мы не должны воспринимать их как должное», - добавил глава ВОЗ.

Гебрейесус обозначил несколько «взаимосвязанных проблем», с которыми сталкивается глобальный ответ на коронавирус, включая подварианты Omicron и сокращенное тестирование и секвенирование.

Среди вариантов и подвариантов, отслеживаемых ВОЗ, есть BA.2.75 – Центавр, который был впервые обнаружен в Индии в мае. Ученые говорят, что этот вариант может быстро распространяться и обходить иммунитет вакцин.

Он призвал правительства регулярно пересматривать и корректировать свои планы реагирования на COVID-19 в зависимости от меняющейся ситуации.

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