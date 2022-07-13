В Індії виявили новий штам коронавірусу

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Дослідники називають BA.2.75 варіантом "другого покоління", оскільки цей різновид інфекції розвинувся з омікрон-варіанта BA.2.

Поки що кількість заражень новим штамом у світі незначна, вже зафіксовані перші випадки у Японії, Німеччині, Великій Британії, Канаді, США, Австралії та Новій Зеландії.

Як зазначили біологи, через малу кількість захворювань у різних частинах світу, збирати інформацію щодо його секвенування складно.

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"Обсяг даних за цим варіантом наразі мінімальний. Але він має кілька ознак, які змусили нас звернути на нього увагу, - пояснив у розмові Ульріх Еллінґ, генетик і молекулярний біолог з Австрійської академії наук.

У порівнянні зі своїм вихідним варіантом - BA.2 - новий варіант коронавірусу має вісім додаткових мутацій спайкового білка. Через особливе розташування цих мутацій науковці побоюються, що імунітет, вироблений проти BA.2, може виявитися неефективним проти BA.2.75.

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