В Индии обнаружили новый штамм коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В начале июня в Индии обнаружили новый штамм коронавируса, получивший название BA.2.75. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Исследователи называют BA.2.75 вариантом "второго поколения", поскольку эта разновидность инфекции развилась из омикрон-варианта BA.2.
Пока количество заражений новым штаммом в мире незначительно, уже зафиксированы первые случаи в Японии, Германии, Великобритании, Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.
Как отметили биологи, из-за малого количества заболеваний в разных частях света, собирать информацию о его секвенировании сложно.
Цитата
"Объем данных по этому варианту пока минимален. Но он имеет несколько признаков, которые заставили нас обратить на него внимание, - объяснил в разговоре Ульрих Эллинг, генетик и молекулярный биолог из Австрийской академии наук.
По сравнению со своим исходным вариантом – BA.2 – новый вариант коронавируса имеет восемь дополнительных мутаций спаечного белка. Из-за особого расположения этих мутаций ученые опасаются, что иммунитет, выработанный против BA.2, может оказаться неэффективным против BA.2.75.
Напомним
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