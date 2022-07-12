ВООЗ попереджає, що пандемія Covid-19 ще не закінчилася
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Нові сплески інфекції Covid показують, що пандемія далека від завершення, повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я у вівторок. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Тедрос Гебрейєсус сказав, що він стурбований тим, що кількість випадків захворювання стрімко зростає, що створює додаткове навантаження на системи охорони здоров'я та працівників.
Кількість випадків Covid, зареєстрованих у ВООЗ, за останні два тижні збільшилася на 30 відсотків через підваріанти штаму Omicron та скасування заходів контролю.
"Підваріанти Omicron, такі як BA.4 і BA.5, продовжують викликати хвилю випадків, госпіталізацій і смертей по всьому світу", - сказав Гебрейєсус.
Надзвичайний комітет ВООЗ з Covid-19 зібрався у п'ятницю за допомогою відеоконференції та визначив, що пандемія залишається надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення і є найвищою тривогою, яку ВООЗ може подати.
Директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив на нараді, що нещодавні зміни у політиці тестування перешкоджають виявленню випадків захворювання та моніторингу еволюції вірусу.
Група висловила занепокоєння щодо різкого скорочення тестування, що призвело до скорочення епіднагляду та секвенування геному.
Комітет заявив, що траєкторія еволюції вірусу і характеристики варіантів, що з'являються, залишаються «невизначеними і непередбачуваними».
Додамо
Тим часом європейський офіс ВООЗ рекомендував зробити друге повторне щеплення від Covid для людей похилого віку та вразливих груп. Заклик відбувся за рекомендацією органів охорони здоров'я та медицини ЄС у понеділок.