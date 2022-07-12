ВОЗ предупреждает, что пандемия Covid-19 еще не закончилась

ukru
11:23 • 20700 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 41178 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 72171 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 114335 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124581 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112384 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141689 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139885 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114101 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107143 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 75460 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 65294 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 31605 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 27710 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 74284 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 72171 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 74284 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240382 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270228 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207101 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 14326 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 114335 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103422 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121187 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123587 просмотра
Актуальное
ВОЗ предупреждает, что пандемия Covid-19 еще не закончилась

ВОЗ предупреждает, что пандемия Covid-19 еще не закончилась

Киев • УНН

 • 180701 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Новые всплески инфекции Covid показывают, что пандемия далека от завершения, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения во вторник. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Тедрос Гебрейесус сказал, что он озабочен тем, что количество случаев заболевания стремительно растет, что создает дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и работников.

Количество случаев Covid, зарегистрированных в ВОЗ, за последние две недели увеличилось на 30 процентов из-за подвариантов штамма Omicron и отмены мер контроля.

"Подварианты Omicron, такие как BA.4 и BA.5, продолжают вызывать волну случаев, госпитализаций и смертей по всему миру", - сказал Гебрейесус.

Чрезвычайный комитет ВОЗ по Covid-19 собрался в пятницу и определил, что пандемия остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что имеет международное значение и является самой высокой тревогой, которую ВОЗ может представить.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил на совещании, что недавние изменения в политике тестирования препятствуют выявлению случаев заболевания и мониторинга эволюции вируса.

Группа выразила обеспокоенность по поводу резкого сокращения тестирования, что привело к сокращению эпиднадзора и секвенированию генома.

Комитет заявил, что траектория эволюции вируса и характеристики появляющихся вариантов остаются «неопределенными и непредсказуемыми».

Добавим

Тем временем европейский офис ВОЗ рекомендовал сделать вторую повторную прививку от Covid для пожилых людей и уязвимых групп. Призыв состоялся по рекомендации органов здравоохранения и медицины в понедельник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы