ВОЗ предупреждает, что пандемия Covid-19 еще не закончилась
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Новые всплески инфекции Covid показывают, что пандемия далека от завершения, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения во вторник. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
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Тедрос Гебрейесус сказал, что он озабочен тем, что количество случаев заболевания стремительно растет, что создает дополнительную нагрузку на системы здравоохранения и работников.
Количество случаев Covid, зарегистрированных в ВОЗ, за последние две недели увеличилось на 30 процентов из-за подвариантов штамма Omicron и отмены мер контроля.
"Подварианты Omicron, такие как BA.4 и BA.5, продолжают вызывать волну случаев, госпитализаций и смертей по всему миру", - сказал Гебрейесус.
Чрезвычайный комитет ВОЗ по Covid-19 собрался в пятницу и определил, что пандемия остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, что имеет международное значение и является самой высокой тревогой, которую ВОЗ может представить.
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил на совещании, что недавние изменения в политике тестирования препятствуют выявлению случаев заболевания и мониторинга эволюции вируса.
Группа выразила обеспокоенность по поводу резкого сокращения тестирования, что привело к сокращению эпиднадзора и секвенированию генома.
Комитет заявил, что траектория эволюции вируса и характеристики появляющихся вариантов остаются «неопределенными и непредсказуемыми».
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Тем временем европейский офис ВОЗ рекомендовал сделать вторую повторную прививку от Covid для пожилых людей и уязвимых групп. Призыв состоялся по рекомендации органов здравоохранения и медицины в понедельник.