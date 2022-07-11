ЄС рекомендує другий бустер COVID-19 для людей старше 60 років

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У той час, як існуючі вакцини проти коронавірусу продовжують забезпечувати гарний захист від госпіталізації та смерті, ефективність вакцин знижується в міру розвитку вірусу.

Агентства охорони здоров'я ЄС з квітня рекомендували другу ревакцинацію лише особам старше 80 років та найбільш уразливим групам.

Очікується, що нова рекомендація полегшить національні рішення щодо прискорення вакцинаційних кампаній, які в останні місяці сповільнилися майже до повної зупинки.

"В даний час ми спостерігаємо зростання числа зареєстрованих випадків COVID-19 і тенденцію до збільшення кількості госпіталізацій та відділень інтенсивної терапії, а також зайнятості в кількох країнах, в основному за рахунок сублінії BA 5 (варіанту коронавірусу) Omicron", - про це йдеться у повідомленні Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Виробники вакцин, такі як Moderna Inc та Pfizer Inc та BioNTech, тестують версії своїх вакцин проти COVID, модифіковані для боротьби з варіантом BA.1 Omicron.

Хоча вони заявили, що ці вакцини викликають хорошу імунну відповідь проти BA.1 та пізніших циркулюючих варіантів, вони дійсно спостерігали нижчу відповідь проти BA.4 та BA.5.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), яке зараз розглядає дві вакцини з адаптованими варіантами, очікує, що перші вакцини наступного покоління будуть схвалені до вересня.

«Водночас важливо розглянути можливість використання дозволених нині вакцин як інших бустерів у найбільш уразливих людей», - сказав виконавчий директор EMA Емір Кук.

Немає чітких доказів на підтримку введення другої бустерної дози людям молодше 60 років, які не наражаються на більш високий ризик важкого захворювання, додали в ECDC у понеділок.