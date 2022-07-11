ЕС рекомендует второй бустер COVID-19 для людей старше 60 лет

Детали

В то время как существующие вакцины против коронавируса продолжают обеспечивать хорошую защиту от госпитализации и смерти, эффективность вакцин снижается по мере развития вируса.

Агентства здравоохранения ЕС с апреля рекомендовали вторую ревакцинацию только лицам старше 80 лет и наиболее уязвимым группам.

Ожидается, что новая рекомендация облегчит национальные решения по ускорению вакцинационных кампаний, которые за последние месяцы замедлились почти до полной остановки.

"В настоящее время мы наблюдаем рост числа зарегистрированных случаев COVID-19 и тенденцию к увеличению количества госпитализаций и отделений интенсивной терапии, а также занятости в нескольких странах, в основном за счет сублинии BA 5 (варианта коронавируса) Omicron", - об этом говорится в сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Производители вакцин, такие как Moderna Inc и Pfizer Inc и BioNTech, тестируют версии своих вакцин против COVID, модифицированные для борьбы с вариантом BA.1 Omicron.

Хотя они заявили, что эти вакцины вызывают хороший иммунный ответ против BA.1 и более поздних циркулирующих вариантов, они действительно наблюдали более низкий ответ против BA.4 и BA.5.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), рассматривающее сейчас две вакцины с адаптированными вариантами, ожидает, что первые вакцины следующего поколения будут одобрены до сентября.

«В то же время, важно рассмотреть возможность использования разрешенных ныне вакцин как других бустеров у наиболее уязвимых людей», - сказал исполнительный директор EMA Эмир Кук.

Нет четких доказательств в поддержку введения второй бустерной дозы людям младше 60 лет, которые не подвергаются более высокому риску тяжелого заболевания, добавили в ECDC в понедельник.