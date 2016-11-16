Волинських медиків вакцинують проти грипу
Київ • УНН
ЛУЦЬК-РІВНЕ. 16 листопада. УНН. Медичних працівників волинських лікарень, які працюють із хворими на грип, будуть щеплювати за рахунок бюджету. Про це повідомили УНН у прес-службі прес-службі Волинської ОДА.
Вакцину отримають 1372 медичних працівників, які працюють в зоні ризику.
З бюджету на ці потреби виділять 235 тисяч гривень. За такі кошти вдасться вакцинувати всього 20% медичних працівників, які безпосередньо контактують з ураженими грипом пацієнтами.