Волынских медиков вакцинируют против гриппа

Вакцину получат 1 372 медицинских работника, работающих в зоне риска.

Из бюджета на эти цели выделят 235 тыс. гривен. За такие деньги удастся вакцинировать всего 20% медицинских работников, которые непосредственно контактируют с пораженными гриппом пациентами.