Волынских медиков вакцинируют против гриппа
Киев • УНН
ЛУЦК-РОВНО. 16 ноября. УНН. Медицинских работников волынских больниц, которые работают с больными гриппом, будут прививать за счет бюджета. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Волынской ОГА.
Вакцину получат 1 372 медицинских работника, работающих в зоне риска.
Из бюджета на эти цели выделят 235 тыс. гривен. За такие деньги удастся вакцинировать всего 20% медицинских работников, которые непосредственно контактируют с пораженными гриппом пациентами.