Волейбол: Україна достроково вийшла у "Фінал чотирьох" Золотої Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Збірна України достроково вийшла у "Фінал чотирьох" Золотої Євроліги з волейболу. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Так, національна чоловіча збірна України з волейболу здобула четверту перемогу поспіль у груповому турнірі "Золотої Євроліги-2023" і забезпечила собі місце у "Фіналі чотирьох".
У четвертому турі квартету "В" українська команда завдала поразки збірній Хорватії – 25:17, 25:21, 25:22. Завдяки цій перемозі Україна й забезпечила собі путівку до "Фіналу чотирьох".
Наступний матч, 14 червня, українська збірна зіграє проти Бельгії. Матч відбудеться у польському місті Лодзь.
Нагадаємо
У Бремені з рахунком 3:3 завершився товариський благодійний матч між збірними України та Німеччини.