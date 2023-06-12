Яскрава нічия: матч Німеччина - Україна завершився з рахунком 3:3

КИЇВ. 12 червня. УНН. У Бремені відбувся товариський благодійний матч між збірними України та Німеччини. Гра була насичена і кожна з команд відзначилась трьома голами. Серед поважних гостей на матчі помітили Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та посла України Олексія Макеєва, які сиділи поряд і доволі жваво спілквалися, передає УНН.