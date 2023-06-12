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БМ-27 «Ураган»

Яскрава нічия: матч Німеччина - Україна завершився з рахунком 3:3

Київ • УНН

 • 1949221 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. У Бремені відбувся товариський благодійний матч між збірними України та Німеччини. Гра була насичена і кожна з команд відзначилась трьома голами.  Серед поважних гостей на матчі помітили Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра та посла України Олексія Макеєва, які сиділи поряд і доволі жваво спілквалися, передає УНН.

Яскрава нічия: матч Німеччина - Україна завершився з рахунком 3:3

Деталі

Як повідомили в УАФ, 12 червня збірна України в межах підготовки до ігор відбору Євро-2024 провела товариський благодійний матч у Бремені на «Везерштадіоні» проти команди Німеччини. Для бундестіму це був ювілейний, 1000-й поєдинок в історії.

Водночас це була перша гра синьо-жовтих під керівництвом нового головного тренера Сергія Реброва. Зі списку викликаних до розташування збірної поза заявкою на матч залишилися Кривцов, Буяльський, Кочергін і Русин.

Господарі майбутнього Євро-2024 одразу заволоділи ініціативою, тоді як українці зосередилися на швидких контратаках. Невдовзі після стартового свистка Мудрик невдало віддав пас назад, але Фюллькруг не реалізував убивчий момент. Проте на 6-й хвилині німці все ж вийшли вперед — після закидання Кімміха до штрафного Вольфу дали пробити, і м’яч рикошетом від Фюллькруга залетів до сітки.

Згодом господарі створили ще один хороший момент, але Раум завершив комбінацію ударом повз ближню стійку. Із часом українці зуміли відсунути м’яч від власних воріт, а на 19-й хвилині в контратаці зрівняли рахунок. Після закидання з глибини від Забарного м’яч прийняв Тимчик, віддав розрізний пас на Циганкова, а той упевнено пробив у дальній кут.

Більше того, на 23-й хвилині підопічні Сергія Реброва повели в рахунку. Ярмоленко вдало вступив у відбір на фланзі, віддав на Тимчика, пішов простріл з флангу, Циганков пропустив, і після удару Мудрика м'яч рикошетом від Рюдігера залетів у ворота. 1:2.

Надалі німці контролювали м’яч, намагаючись забити свій другий гол. Так, поруч із дев’яткою пролетів постріл Горецки з підбору, після подачі з лівого флангу Фюллькруг головою пробив вище цілі. Наші хлопці відповіли моментом на 44-й хвилині, коли Ярмоленко у штрафному скинув п’ятою на Тимчика, але тому не вистачило влучності. Перед самою перервою Сане потужним ударом зі стандарту струснув поперечину воріт Трубіна.

Другий тайм розпочався досить спокійно, але на 56-й хвилині німці «привезли». Гінтер подарував м’яч Довбику, а той віддав Циганкову, який оформив дубль. 1:3.

Господарі відповіли небезпечним ударом Гаверца — м’яч полетів вище цілі. На 74-й хвилині Рюдігер зіграв на підборі, але пробив повз ближню стійку. У наступній атаці Мудрик вивів Зубкова на ударну позицію, але Трапп виручив.

Незабаром своєю спробою відзначився Сане, але м’яч пройшов повз дальню стійку. На 83-й хвилині після закидання Рюдігера Гаверц переграв Матвієнка і проштовхнув м'яч повз Трубіна, тим самим скоротивши відставання в рахунку. У фінальний відрізок матчу німці продовжували тиснути й у підсумку зуміли вирвати нічию. Соболь збив у власному штрафному Гаверца, а Кімміх реалізував пенальті — 3:3.

Тепер на синьо-жовтих очікують матчі кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня, Скоп’є) та Мальти (19 червня, Трнава).

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