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Яркая ничья: матч Германия - Украина завершился со счетом 3:3

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июня. УНН. В Бремене состоялся товарищеский благотворительный матч между сборными Украины и Германии. Игра была насыщенной и каждая из команд отметилась тремя голами. Среди почетных гостей на матче заметили Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и посла Украины Алексея Макеева, которые сидели рядом и довольно живо общались, передает УНН.

Яркая ничья: матч Германия - Украина завершился со счетом 3:3

Детали

Как сообщили в УАФ, 12 июня сборная Украины в рамках подготовки к играм отбора Евро-2024 провела товарищеский благотворительный матч в Бремене на «Везерштадионе» против команды Германии. Для бундестима это был юбилейный, 1000-й поединок в истории.

В то же время это была первая игра сине-желтых под руководством нового главного тренера Сергея Реброва. Из списка вызванных в расположение сборной вне заявки на матч остались Кривцов, Буяльский, Кочергин и Русин.

Хозяева будущего Евро-2024 сразу завладели инициативой, тогда как украинцы сосредоточились на быстрых контратаках. Вскоре после стартового свистка Мудрик неудачно отдал пас назад, но Фюллькруг не реализовал убойный момент. Однако на 6-й минуте немцы все же вышли вперед — после заброса Киммиха в штрафную Вольфу дали пробить, и мяч рикошетом от Фюллькруга залетел в сетку.

Впоследствии хозяева создали еще один хороший момент, но Раум завершил комбинацию ударом мимо ближней стойки. Со временем украинцы сумели отодвинуть мяч от собственных ворот, а на 19-й минуте в контратаке сравняли счет. После заброса из глубины от Забарного мяч принял Тымчик, отдал разрезной пас на Цыганкова, а тот уверенно пробил в дальний угол.

Более того, на 23-й минуте подопечные Сергея Реброва повели в счете. Ярмоленко удачно вступил в отбор на фланге, отдал на Тымчика, последовал прострел с фланга, Цыганков пропустил, и после удара Мудрика мяч рикошетом от Рюдигера залетел в ворота. 1:2.

В дальнейшем немцы контролировали мяч, пытаясь забить свой второй гол. Так, рядом с девяткой пролетел выстрел Горецки с подбора, после подачи с левого фланга Фюллькруг головой пробил выше цели. Наши ребята ответили моментом на 44-й минуте, когда Ярмоленко в штрафной сбросил пятой на Тымчика, но тому не хватило точности. Перед самым перерывом Сане мощным ударом со стандарта сотряс перекладину ворот Трубина.

Второй тайм начался достаточно спокойно, но на 56-й минуте немцы «привезли». Гинтер подарил мяч Довбику, а тот отдал Цыганкову, который оформил дубль. 1:3.

Хозяева ответили опасным ударом Гаверца — мяч полетел выше цели. На 74-й минуте Рюдигер сыграл на подборе, но пробил мимо ближней стойки. В следующей атаке Мудрик вывел Зубкова на ударную позицию, но Трапп выручил.

Вскоре своей попыткой отличился Сане, но мяч прошел мимо дальней штанги. На 83-й минуте после заброса Рюдигера Гаверц переиграл Матвиенко и протолкнул мяч мимо Трубина, тем самым сократив отставание в счете. В финальный отрезок матча немцы продолжали давить и в итоге сумели вырвать ничью. Соболь сбил в собственной штрафной Гаверца, а Киммих реализовал пенальти — 3:3.

Теперь сине-желтым предстоят матчи квалификации Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня, Скопье) и Мальты (19 июня, Трнава).

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