Волейбол: Украина досрочно вышла в "Финал четырех" Золотой Евролиги

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Так, национальная мужская сборная Украины по волейболу одержала четвертую победу подряд в групповом турнире "Золотой Евролиги-2023" и обеспечила себе место в "Финале четырех".

В четвертом туре квартета "В" украинская команда нанесла поражение сборной Хорватии – 25:17, 25:21, 25:22. Благодаря этой победе Украина и обеспечила себе путевку в "Финал четырех".

Следующий матч, 14 июня, украинская сборная сыграет против Бельгии. Матч состоится в польском городе Лодзь.

Напомним

В Бремене со счетом 3:3 завершился товарищеский благотворительный матч между сборными Украины и Германии.