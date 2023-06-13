Волейбол: Украина досрочно вышла в "Финал четырех" Золотой Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сборная Украины досрочно вышла в "Финал четырех" Золотой Евролиги по волейболу. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
Так, национальная мужская сборная Украины по волейболу одержала четвертую победу подряд в групповом турнире "Золотой Евролиги-2023" и обеспечила себе место в "Финале четырех".
В четвертом туре квартета "В" украинская команда нанесла поражение сборной Хорватии – 25:17, 25:21, 25:22. Благодаря этой победе Украина и обеспечила себе путевку в "Финал четырех".
Следующий матч, 14 июня, украинская сборная сыграет против Бельгии. Матч состоится в польском городе Лодзь.
Напомним
В Бремене со счетом 3:3 завершился товарищеский благотворительный матч между сборными Украины и Германии.