Водолази на Дніпропетровщині дістали з кар’єру тіло 16-річного хлопця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У Дніпропетровській області водолази-рятувальники вилучили з кар’єру тіло потонулого хлопця 2004 року народження. Про це інформує Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області, передає УНН.
Так, вночі 1-го вересня до Служби порятунку надійшло повідомлення від співробітників поліції, що у Дніпровському районі, село Старі Кодаки, під час відпочинку на березі кар’єру зникла дитина. Особисті речі хлопця знаходились на березі водойми.
По прибуттю рятувальники обстежили берегову лінію навколо кар’єру протяжністю 800 м. Зниклого не було виявлено.
Пошукові роботи продовжили з ранку 1-го вересня. 2-го та 3-го вересня співробітники ДСНС також проводили роботи по пошуку потонулої дитини. Загалом було обстежено 24 000 кв. акваторії підводної частини та 20 000 кв. метрів водної поверхні кар’єру.
“Сьогодні, 4-го вересня, при обстеженні водойми близько 600 кв. метрів, за допомогою водолазного спорядження, рятувальники виявили тіло загиблого хлопця, 2004 року народження, на глибині 6 метрів та на відстані 15 метрів від берега.
Співробітники ДСНС доправили його до берега та передали працівникам поліції”, — повідомили у ДСНС.
Як повідомляв УНН, напередодні під час ліквідації пожежі на відкритій території у Царичанському районі Дніпропетровської області вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.