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На Дніпропетровщині при ліквідації пожежі виявили труп

Київ • УНН

 • 15533 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під час ліквідації пожежі на відкритій території у Царичанському районі Дніпропетровської області вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.Про це повідомляє пресслужба ДСНС області, передає УНН.

На Дніпропетровщині при ліквідації пожежі виявили труп

“3-го вересня о 12:08 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу вулиці Степової селища Могилів Царичанського району”, — йдеться в повідомленні.

За викликом негайно було направлено відділення державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що горить суха трава неподалік від місцевої дороги.

“В перші секунди ліквідації пожежі, вогнеборці помітили в хащах палаючий автомобіль Dacia Logan. Вогонь охопив весь транспортний засіб. Площа займання сухої трави склала 0.3 га, а площа палаючого транспортного засобу склала 5 м кв. Під час ліквідації пожежі, надзвичайники, на відстані 10 метрів від палаючої автівки виявили тіло чоловіка 1941 року народження, без ознак життя”, — інформують в ДСНС.

Зазначається, що пожежу було локалізовано о 12:35 та ліквідовано о 13:22. Обставини події встановлюють правоохоронні органи.

Як повідомляв УНН, під час гасіння пожежі в столичній багатоповерхівці виявили тіло чоловіка.

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