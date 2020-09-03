На Дніпропетровщині при ліквідації пожежі виявили труп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Під час ліквідації пожежі на відкритій території у Царичанському районі Дніпропетровської області вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя.Про це повідомляє пресслужба ДСНС області, передає УНН.
“3-го вересня о 12:08 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про пожежу на відкритій території поблизу вулиці Степової селища Могилів Царичанського району”, — йдеться в повідомленні.
За викликом негайно було направлено відділення державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю до місця події рятувальники встановили, що горить суха трава неподалік від місцевої дороги.
“В перші секунди ліквідації пожежі, вогнеборці помітили в хащах палаючий автомобіль Dacia Logan. Вогонь охопив весь транспортний засіб. Площа займання сухої трави склала 0.3 га, а площа палаючого транспортного засобу склала 5 м кв. Під час ліквідації пожежі, надзвичайники, на відстані 10 метрів від палаючої автівки виявили тіло чоловіка 1941 року народження, без ознак життя”, — інформують в ДСНС.
Зазначається, що пожежу було локалізовано о 12:35 та ліквідовано о 13:22. Обставини події встановлюють правоохоронні органи.
Як повідомляв УНН, під час гасіння пожежі в столичній багатоповерхівці виявили тіло чоловіка.