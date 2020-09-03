В Днепропетровской области при ликвидации пожара обнаружили труп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во время ликвидации пожара на открытой территории в Царичанском районе Днепропетровской области пожарные обнаружили тело мужчины без признаков життя. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области, передает УНН.
“3 сентября в 12:08 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи улицы Степной поселка Могилев Царичанского района”, — говорится в сообщении.
По вызову немедленно было направлено отделение государственной пожарно-спасательной части. По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что горит сухая трава недалеко от местной дороги.
“В первые секунды ликвидации пожара, пожарные заметили в зарослях горящий автомобиль Dacia Logan. Огонь охватил все транспортное средство. Площадь возгорания сухой травы составила 0,3 га, а площадь горящего транспортного средства составила 5 м кв. Во время ликвидации пожара, чрезвычайники, на расстоянии 10 метров от горящей машины обнаружили тело мужчины 1941 года, без признаков жизни”, — информируют в ГСЧС.
Отмечается, что пожар был локализован в 12:35 и ликвидирован в 13:22. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Как сообщал УНН, во время тушения пожара в столичной многоэтажке обнаружили тело мужчины.