Пожежа в столичній багатоповерхівці: в квартирі виявили тіло чоловіка

“О 18:03 бійці локалізували загоряння. Ліквідація наразі триває. За попередніми даними, під час пожежі постраждав власник квартири, якого було передано фахівцям медичної служби та з опіками 2-го ступеню госпіталізовано до опікового центру. Також під час проведення розвідки, було виявлено тіло чоловіка”, — повідомили у ДСНС.

Зазначається, що на місці задіяно 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 52 чоловік особового складу.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо про пожежу, яка виникла у 25-поверховому житловому будинку на вул. Сікорського, 4, що у Шевченківському районі столиці.