Пожар в столичной многоэтажке: в квартире обнаружили тело мужчины

"В 18:03 бойцы локализовали возгорание. Ликвидация пока продолжается. По предварительным данным, во время пожара пострадал владелец квартиры, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализированы в ожоговый центр. Также во время проведения разведки, было обнаружено тело мужчины", - сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что на месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.

Напомним, ранее сегодня стало известно о пожаре, который возник в 25-этажном жилом доме на ул. Сикорского, 4, в Шевченковском районе столицы.