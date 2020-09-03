Пожар в столичной многоэтажке: в квартире обнаружили тело мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Пожар, что произошел в столице на 25 этаже жилого дома на улице Сикорского, удалось локализовать. При проведении разведки, в доме было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева, передает УНН.
"В 18:03 бойцы локализовали возгорание. Ликвидация пока продолжается. По предварительным данным, во время пожара пострадал владелец квартиры, который был передан специалистам медицинской службы и с ожогами 2-й степени госпитализированы в ожоговый центр. Также во время проведения разведки, было обнаружено тело мужчины", - сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что на месте задействовано 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 52 человека личного состава.
Напомним, ранее сегодня стало известно о пожаре, который возник в 25-этажном жилом доме на ул. Сикорского, 4, в Шевченковском районе столицы.