У Києві сталась пожежа на 23-му поверсі багатоповерхівки: людей евакуювали

“На 23-му поверсі горить квартира. О 16:43 надійшла перша заявка, перші підрозділи прибули о 16:53. Поки що працює 11 одиниць техніки. Скоріш за все, їх буде більше”, — повідомив співрозмовник УНН.

У ДСНС зазначили, що внутрішнє пожежне водопостачання у будівлі має слабкий тиск, і якщо подавати воду ззовні, то можуть не витримати пожежні рукави.

“Поки гасіння пожежі здійснюється... Людей з будівлі евакуйовано”, — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа на 34 поверсі новобудови на Печерську.