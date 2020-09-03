У Києві сталась пожежа на 23-му поверсі багатоповерхівки: людей евакуювали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Шевченківському районі Києва на вулиці Сікорського сталась пожежа на 23-му поверсі багатоповерхівки, людей з будівлі евакуйовано. Про це УНН повідомили в пресслужбі ДСНС столиці.
“На 23-му поверсі горить квартира. О 16:43 надійшла перша заявка, перші підрозділи прибули о 16:53. Поки що працює 11 одиниць техніки. Скоріш за все, їх буде більше”, — повідомив співрозмовник УНН.
У ДСНС зазначили, що внутрішнє пожежне водопостачання у будівлі має слабкий тиск, і якщо подавати воду ззовні, то можуть не витримати пожежні рукави.
“Поки гасіння пожежі здійснюється... Людей з будівлі евакуйовано”, — повідомили у відомстві.
Нагадаємо, раніше у Києві сталася пожежа на 34 поверсі новобудови на Печерську.