У Києві на Печерську загорілась новобудова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Києві сталася пожежа на 34 поверсі новобудови на Печерську. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС.
“Місто Київ. Рятувальники ліквідували загоряння у новобудові. 2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Печерському районі по вулиці Іоанна Павла другого 12, у 35-поверховій новобудові виникла пожежа на 34 поверсі. До гасіння пожежі залучено 18 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, о 20:57 пожежу ліквідовано на площі 15 м кв.
Нагадаємо, на Луганщині знову сталася лісова пожежа.