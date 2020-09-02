В Киеве на Печерске загорелась новостройка

"Город Киев. Спасатели ликвидировали возгорание в новостройке. 2 сентября в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по улице Иоанна Павла второго 12, в 35-этажной новостройке возник пожар на 34 этаже. К тушению пожара привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы техники", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, в 20:57 пожар ликвидирован на площади 15 м кв.

Напомним, в Луганской области снова произошел лесной пожар.