В Киеве произошел пожар на 23-м этаже многоэтажки: людей эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Шевченковском районе Киева на улице Сикорского произошел пожар на 23-м этаже многоэтажки, людей из здания эвакуировали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС столицы.
"На 23-м этаже горит квартира. В 16:43 поступила первая заявка, первые подразделения прибыли в 16:53. Пока работает 11 единиц техники. Скорее всего, их будет больше", - сообщил собеседник УНН.
В ГСЧС отметили, что внутреннее пожарное водоснабжение в здании имеет слабое давление, и если подавать воду извне, то могут не выдержать пожарные рукава.
"Пока тушения пожара осуществляется ... Людей из здания эвакуировали", - сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее в Киеве произошел пожар на 34 этаже новостройки на Печерске.