Водолазы в Днепропетровской области достали из карьера тело 16-летнего парня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Днепропетровской области водолазы-спасатели достали из карьера тело утонувшего парня 2004 года рождения. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области, передает УНН.
Так, ночью 1 сентября в Службу спасения поступило сообщение от сотрудников полиции, в Днепровском районе, село Старые Кодаки, во время отдыха на берегу карьера пропал ребенок. Личные вещи парня находились на берегу водоема.
По прибытию спасатели обследовали береговую линию вокруг карьера протяженностью 800 м. Пропавшего не было обнаружено.
Поисковые работы продолжили с утра 1 сентября. 2-го и 3-го сентября сотрудники ГСЧС также проводили работы по поиску утонувшего ребенка. Всего было обследовано 24 000 кв. акватории подводной части и 20 000 кв. метров водной поверхности карьера.
"Сегодня, 4 сентября, при обследовании водоема около 600 кв. метров, с помощью водолазного снаряжения, спасатели обнаружили тело погибшего парня, 2004 года рождения, на глубине 6 метров и на расстоянии 15 метров от берега.
Сотрудники ГСЧС доставили его на берег и передали работникам полиции", - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНН, накануне во время ликвидации пожара на открытой территории в Царичанском районе Днепропетровской области пожарные обнаружили тело мужчины без признаков жизни.