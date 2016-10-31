Водій збив 22 особи у США
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Водій в штаті Вірджинія (США), 30 жовтня, збив на своїй машині 22 людини, дев’ять з них були госпіталізовані, передає УНН з посиланням на USA Today.
Зазначається, що інцидент стався біля міста Мартінсвіль де проходили автогонки NASCAR.
Вказано, що винуватець інциденту перебував за кермом кабріолета Chevrolet SSR, подія сталася на виїзді з парковки для інвалідів, де водій намагався обігнати джип попереду. У підсумку він врізався в нього, а потім скоїв наїзд на натовп людей.
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В результаті інциденту ніхто не загинув, багатьом допомога була надана на місці. Серед постраждалих є підлітки.
У поліції стверджують, що водій був тверезий, з ним вже поспілкувалися представники влади. Очевидці в свою чергу стверджують, що водій Chevrolet на якийсь час втратив орієнтацію в просторі.