Водитель сбил 22 человек в США
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Водитель в штате Вирджиния (США), 30 октября, сбил на своей машине 22 человека, девять из них были госпитализированы, передает УНН со ссылкой на USA Today.
Отмечается, что инцидент произошел около города Мартинсвиль где проходили автогонки NASCAR.
Указано, что виновник инцидента находился за рулем кабриолета Chevrolet SSR, событие произошло на выезде с парковки для инвалидов, где водитель пытался обогнать джип впереди. В итоге он врезался в него, а затем совершил наезд на толпу людей.
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В результате инцидента никто не погиб, многим помощь была оказана на месте. Среди пострадавших есть дети.
В полиции утверждают, что водитель был трезв, с ним уже пообщались представители власти. Очевидцы в свою очередь утверждают, что водитель Chevrolet на время потерял ориентацию в пространстве.