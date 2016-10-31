Водитель сбил 22 человек в США

Отмечается, что инцидент произошел около города Мартинсвиль где проходили автогонки NASCAR.

Указано, что виновник инцидента находился за рулем кабриолета Chevrolet SSR, событие произошло на выезде с парковки для инвалидов, где водитель пытался обогнать джип впереди. В итоге он врезался в него, а затем совершил наезд на толпу людей.

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В результате инцидента никто не погиб, многим помощь была оказана на месте. Среди пострадавших есть дети.

В полиции утверждают, что водитель был трезв, с ним уже пообщались представители власти. Очевидцы в свою очередь утверждают, что водитель Chevrolet на время потерял ориентацию в пространстве.