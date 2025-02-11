Внутрішнє ядро ​​Землі могло змінити форму - дослідження

Внутрішнє ядро ​​Землі, на думку групи вчених, могло змінити форму протягом останніх 20 років, пише УНН з посиланням на BBC.

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Зазвичай вважається, що внутрішнє ядро ​​має форму кулі, але його краї могли деформуватися на 100 м або більше у висоту в деяких місцях, за словами професора Джона Відейла, який керував дослідженням.

Ядро Землі є серцем нашої планети, воно створює магнітне поле, яке захищає життя від згоряння в сонячному випромінюванні.

Внутрішнє ядро ​​обертається незалежно від рідкого зовнішнього ядра та від решти планети. Без цього руху Земля померла б і стала більше схожа на безплідний Марс, який втратив своє магнітне поле мільярди років тому.

Зміна форми може відбуватися там, де край внутрішнього твердого ядра торкається надзвичайно гарячого рідкого металевого зовнішнього ядра.

Дослідження опубліковане у науковому журналі Nature Geoscience. Учені спочатку намагалися з'ясувати, чому внутрішнє ядро ​​могло сповільнитися до темпу обертання, нижчого, ніж обертання Землі, перш ніж знову прискоритися в 2010.

Розуміння того, як працює ядро ​​Землі, необхідне для розуміння магнітного поля, яке захищає планету, і чи воно може ослабнути або припинитися.

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Новий аналіз розглянув моделі сейсмічних хвиль від землетрусів, які повторювалися в тому самому місці в період з 1991 по 2023 рік. Це допомогло показати, як внутрішнє ядро ​​змінюється з часом.

Професор Відейл, вчений-геолог з Університету Південної Каліфорнії, знайшов більше доказів на підтримку теорії про те, що протягом цих років внутрішнє ядро ​​сповільнилося близько 2010 року.

Але його команда також знайшла докази зміни форми внутрішнього ядра.

Схоже, це відбувається на межі внутрішнього та зовнішнього ядра, де внутрішнє ядро ​​близьке до точки плавлення. Рідкий потік зовнішнього ядра, а також тяжіння нерівномірного гравітаційного поля можуть спричинити деформацію.

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"Ймовірно, це відкриття ні на йоту не вплине на наше повсякденне життя, але ми дійсно хочемо зрозуміти, що відбувається в центрі Землі", - сказав професор Відейл.

Можливо, що зміни пов'язані зі змінами у магнітному полі Землі.

"За останні кілька десятиліть магнітне поле кілька разів зазнавало ривків, і ми хотіли б дізнатися, чи це пов'язано з тим, що ми бачимо на внутрішньому кордоні ядра", - сказав він.

Професор Відейл закликав до обережності щодо перетворення результатів в ідеї про те, що ядро ​​скоро припинить обертання.

Він також додав, що досі є багато невизначеностей.

"Ми не впевнені на 100%, що правильно інтерпретуємо ці зміни", заявивши, що межі наукового знання постійно змінюються, і, як і багато хто, якщо не всі дослідники, він помилявся в минулому.

Професор Хрвоє Ткалчич з Австралійського національного університету, який не брав участі у дослідженні, сказав, що стаття представляє "цікаву концепцію, яку слід вивчити детальніше".

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