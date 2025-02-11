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Внутреннее ядро Земли могло изменить форму - исследование

Внутреннее ядро Земли могло изменить форму - исследование

Киев  •  УНН

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Внутреннее ядро Земли могло деформироваться на 100 метров в высоту за последние 20 лет. Изменения происходят на границе внутреннего и внешнего ядра, что может быть связано с изменениями магнитного поля планеты.

Внутреннее ядро Земли, по мнению группы ученых, могло изменить форму в течение последних 20 лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Обычно считается, что внутреннее ядро имеет форму шара, но его края могли деформироваться на 100 м или более в высоту в некоторых местах, по словам профессора Джона Уидейла, который руководил исследованием.

Ядро Земли является сердцем нашей планеты, оно создает магнитное поле, которое защищает жизнь от сгорания в солнечном излучении.

Внутреннее ядро вращается независимо от жидкого внешнего ядра и от остальной части планеты. Без этого движения Земля умерла бы и стала больше похожа на бесплодный Марс, который потерял свое магнитное поле миллиарды лет назад.

Изменение формы может происходить там, где край внутреннего твердого ядра касается чрезвычайно горячего жидкого металлического внешнего ядра.

Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience. Ученые сначала пытались выяснить, почему внутреннее ядро могло замедлиться до темпа вращения, более низкого, чем вращение Земли, прежде чем снова ускориться в 2010.

Понимание того, как работает ядро Земли, необходимо для понимания магнитного поля, которое защищает планету, и может ли оно ослабнуть или прекратиться.

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Новый анализ рассмотрел модели сейсмических волн от землетрясений, которые повторялись в одном и том же месте в период с 1991 по 2023 год. Это помогло показать, как внутреннее ядро меняется со временем.

Профессор Уидейл, ученый-геолог из Университета Южной Калифорнии, нашел больше доказательств в поддержку теории о том, что в течение этих лет внутреннее ядро замедлилось около 2010 года.

Но его команда также нашла доказательства изменения формы внутреннего ядра.

Похоже, это происходит на границе внутреннего и внешнего ядра, где внутреннее ядро близко к точке плавления. Жидкий поток внешнего ядра, а также притяжение неравномерного гравитационного поля могут вызвать деформацию.

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«Вероятно, это открытие ни на йоту не повлияет на нашу повседневную жизнь, но мы действительно хотим понять, что происходит в центре Земли», - сказал профессор Уидейл.

Возможно, что изменения связаны с изменениями в магнитном поле Земли.

«За последние несколько десятилетий магнитное поле несколько раз испытывало рывки, и мы хотели бы узнать, связано ли это с тем, что мы видим на внутренней границе ядра», - сказал он.

Профессор Уидейл призвал к осторожности относительно преобразования результатов в идеи о том, что ядро скоро прекратит вращение.

Он также добавил, что до сих пор есть много неопределенностей.

«Мы не уверены на 100%, что правильно интерпретируем эти изменения», заявив, что границы научного знания постоянно меняются, и, как и многие, если не все исследователи, он ошибался в прошлом.

Профессор Хрвое Ткалчич из Австралийского национального университета, который не участвовал в исследовании, сказал, что статья представляет «интересную концепцию, которую следует изучить подробнее».

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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