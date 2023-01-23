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Внутреннее ядро Земли могло начать вращаться по-другому - исследование

Киев • УНН

 • 2147156 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Внутреннее ядро Земли, раскаленный железный шар размером с Плутон, перестало вращаться в том же направлении, что и остальная планета, и может даже вращаться в другом направлении. Об этом говорится в исследовании опубликованном в Nature Geoscience, пишет УНН.

Внутреннее ядро Земли могло начать вращаться по-другому - исследование

Детали

Примерно на 5000 километров ниже поверхности, эта "планета внутри планеты" может вращаться независимо, поскольку она плавает во внешнем ядре из жидкого металла.

То немногое, что известно о внутреннем ядре, получено благодаря измерению крошечных различий в сейсмических волнах, создаваемых землетрясениями, когда они проходят через центр Земли.

Стремясь отследить движения внутреннего ядра, новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, проанализировало сейсмические волны от повторяющихся землетрясений за последние шесть десятилетий.

Авторы исследования, Сяодун Сун и И Ян из Китайского Пекинского университета, заявили, что обнаружили, что вращение внутреннего ядра "почти остановилось примерно в 2009 году, а затем вернулось в противоположном направлении".

"Мы считаем, что внутреннее ядро вращается относительно поверхности Земли вперед и назад, как качели", - сказали они агентству AFP.

"Один цикл колебания составляет около семи десятилетий", то есть он меняет направление примерно каждые 35 лет, добавили они.

Они отметили, что ранее оно изменило направление в начале 1970-х годов и предсказали, что следующий разворот произойдет в середине 2040-х годов.

Исследователи сказали, что это вращение примерно совпадает с изменениями в так называемой "длине дня" - небольшими изменениями точного времени, которое требуется Земле, чтобы вращаться вокруг оси.

Исследователи заявили, что, по их мнению, есть физические связи между всеми слоями Земли, от внутреннего ядра до поверхности.

Эксперты, которые не участвовали в исследовании, выразили осторожность в отношении его результатов, указав на несколько других теорий и предупредив, что о центре Земли остается много загадок.

"Это очень тщательное исследование, проведенное замечательными учеными, в которых содержится много данных", - сказал Джон Уидейл, сейсмолог из Университета Южной Калифорнии.

"Но ни одна из моделей, на мой взгляд, не очень хорошо объясняет все данные", - добавил он.

В прошлом году Уидейл опубликовал исследование, предполагающее, что внутреннее ядро колеблется гораздо быстрее, меняя направление каждые шесть лет или около того. Его работа была основана на сейсмических волнах от двух ядерных взрывов в конце 1960-х и в начале 1970-х годов.

Другая теория, которая, по словам Уидейла, имеет веские доказательства в ее поддержку, заключается в том, что внутреннее ядро значительно перемещалось только в период с 2001 по 2013 год и с тех пор остается на месте.

Хрвое Ткалчич, геофизик из Австралийского национального университета, опубликовал исследование, предусматривающее, что цикл внутреннего ядра составляет каждые 20-30 лет, а не 70 лет, предложенных в последнем исследовании.

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