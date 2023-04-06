Ученые нашли "горы" вблизи ядра Земли

Детали

Ядро Земли слишком глубоко, чтобы его можно было исследовать напрямую, но ученые могут заглянуть в эту область, используя сейсмические волны, генерируемые землетрясениями. Эти волны замедляются и ускоряются во время прохождения через различные слои нашей планеты с различными свойствами. Датчики, расположенные на Земле, улавливают волны, позволяя исследователям заглянуть внутрь и наблюдать за ключевыми структурами.

Одна из самых странных частей Земли - это граница, которая обозначает переход от мантии, большого слоя, расположенного под тонкой планетарной корой, на которой мы все живем, к ядру, самой сокровенной части недр. Ученые обнаружили странные структуры на границе ядра и мантии, которые известны как зоны сверхнизких скоростей (ULVZ), потому что сейсмические волны значительно замедляются, когда проходят через них. Хотя многие исследования наблюдали ULVZ, происхождение и масштабы этих подземных аномалий остаются неясными.

Чтобы пролить свет на эти вопросы, ученые во главе с Самантой Хансен, геофизиком из Университета Алабамы, проанализировали сейсмические данные, собранные в Антарктиде, которые обнаружили "широко распространенные, переменные ULVZ вдоль границы ядра и мантии (CMB) под в значительной степени неисследованной частью Южного полушария", согласно исследованию, опубликованному в среду в Science Advances.

Огромное присутствие ULVZ на границе ядра и мантии, как отмечается, свидетельствует, что эти зоны являются древним морским дном, которое было вытеснено в мантию в результате субдукции около 200 миллионов лет назад, открытие, которое дополнительно подтверждается геодинамическими моделями.

Земля - тектонически активная планета, а это означает, что ее поверхность покрыта движущимися плитами, которые иногда сталкиваются друг с другом в областях, называемых зонами субдукции. В этих зонах одна плита поджимается под другую, в результате чего она входит в мантию. Новое исследование предполагает, что части этого субдуктивного материала могут опускаться вплоть до внешнего края границы ядра и мантии, где геофизические силы формируют его в своеобразный подземный горный хребет.

"(Субдуктированный) материал можно представить как горы с разной высотой. И так же, как горы на Земле, эта структура меняется со временем", - сказала Хансен.

Хансен и ее коллеги планируют продолжить исследования ULVZ, используя расширенную сеть датчиков в Антарктиде, а также разработать более сложные геофизические модели. Эти усилия могут разгадать тайны этих горных подземных регионов, которые когда-то могли быть на дне океана в эпоху динозавров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Внутреннее ядро Земли могло начать вращаться по-другому - исследование