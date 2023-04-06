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Ученые нашли "горы" вблизи ядра Земли

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ядро Земли, предположительно, окружено затонувшими остатками древнего морского дна, сообщается в новом исследовании. Результаты могут помочь объяснить происхождение загадочных аномалий вблизи ядра, которые годами озадачивали ученых, пишет Vice, информирует УНН.

Детали

Ядро Земли слишком глубоко, чтобы его можно было исследовать напрямую, но ученые могут заглянуть в эту область, используя сейсмические волны, генерируемые землетрясениями. Эти волны замедляются и ускоряются во время прохождения через различные слои нашей планеты с различными свойствами. Датчики, расположенные на Земле, улавливают волны, позволяя исследователям заглянуть внутрь и наблюдать за ключевыми структурами.

Одна из самых странных частей Земли - это граница, которая обозначает переход от мантии, большого слоя, расположенного под тонкой планетарной корой, на которой мы все живем, к ядру, самой сокровенной части недр. Ученые обнаружили странные структуры на границе ядра и мантии, которые известны как зоны сверхнизких скоростей (ULVZ), потому что сейсмические волны значительно замедляются, когда проходят через них. Хотя многие исследования наблюдали ULVZ, происхождение и масштабы этих подземных аномалий остаются неясными.

Чтобы пролить свет на эти вопросы, ученые во главе с Самантой Хансен, геофизиком из Университета Алабамы, проанализировали сейсмические данные, собранные в Антарктиде, которые обнаружили "широко распространенные, переменные ULVZ вдоль границы ядра и мантии (CMB) под в значительной степени неисследованной частью Южного полушария", согласно исследованию, опубликованному в среду в Science Advances.

Огромное присутствие ULVZ на границе ядра и мантии, как отмечается, свидетельствует, что эти зоны являются древним морским дном, которое было вытеснено в мантию в результате субдукции около 200 миллионов лет назад, открытие, которое дополнительно подтверждается геодинамическими моделями.

Земля - тектонически активная планета, а это означает, что ее поверхность покрыта движущимися плитами, которые иногда сталкиваются друг с другом в областях, называемых зонами субдукции. В этих зонах одна плита поджимается под другую, в результате чего она входит в мантию. Новое исследование предполагает, что части этого субдуктивного материала могут опускаться вплоть до внешнего края границы ядра и мантии, где геофизические силы формируют его в своеобразный подземный горный хребет.

"(Субдуктированный) материал можно представить как горы с разной высотой. И так же, как горы на Земле, эта структура меняется со временем", - сказала Хансен.

Хансен и ее коллеги планируют продолжить исследования ULVZ, используя расширенную сеть датчиков в Антарктиде, а также разработать более сложные геофизические модели. Эти усилия могут разгадать тайны этих горных подземных регионов, которые когда-то могли быть на дне океана в эпоху динозавров.

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