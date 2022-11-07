Вночі ЗСУ близько 9️0 разів відкрили вогонь по позиціях окупантів на півдні

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"Наші ракетно-артилерійські підрозділи протягом ночі виконали близько 9️0 вогневих завдань. А зенітним ракетним підрозділом в Бериславському районі Херсонщини зранку збитий ворожий штурмовик Су-25. Решта результатів дорозвідуються", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

7 листопада заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що російські війська завдали три авіаудари по Новій Кам'янці на Херсонщині.