Ночью ВСУ около 90 раз открыли огонь по позициям оккупантов на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Этой ночью украинские ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 90 огневых задач по позициям российских оккупантов на юге. Об этом в Facebook сообщило оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Наши ракетно-артиллерийские подразделения в течение ночи выполнили около 90 огневых задач. А зенитным ракетным подразделением в Бериславском районе Херсонской области утром сбит вражеский штурмовик Су-25. Остальные результаты доразведываются", – говорится в сообщении.