Авіація рф тричі вдарила по Новій Кам'янці на Херсонщині – ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. російські війська завдали три авіаудари по Новій Кам'янці на Херсонщині. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Ворожа авіація бомбила Херсонську область. російські терористи завдали трьох ударів по Новій Кам'янці. Також були здійснені 53 обстріли по 7 населених пунктах Бериславського району. 1 людина травмована", – написав Тимошенко.
Нагадаємо
Вранці 7 листопада українські військові збили на Херсонщині російський штурмовик Су-25.