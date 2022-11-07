На Херсонщині "відмінусували" російський штурмовик Су-25
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українські військові на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25, повідомили у ПС ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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"7 листопада, близько 09:30, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Українські військові знищили ще 530 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 76 460.