На Херсонщині "відмінусували" російський штурмовик Су-25

Цитата

"7 листопада, близько 09:30, на Херсонщині підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Українські військові знищили ще 530 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 76 460.