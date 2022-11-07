Ще мінус 530: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 по 07.11 орієнтовно такі:

• особового складу ‒ приблизно 76 460 (+530) осіб,

• танків ‒ 2771 (+6) од,

• бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,

• артилерійських систем – 1782 (+1) од,

• РСЗВ – 391 (+0) од,

• засоби ППО ‒ 202 (+0) од,

• літаків – 277 (+0) од,

• гелікоптерів – 260 (+0) од,

• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),

• крилаті ракети ‒ 399 (+0),

• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,

• автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,

• спеціальна техніка ‒ 157 (+2).

У Генштабі додали, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо

За даними Генштаб, 6 листопада російські окупанти завдали чотири ракетні та 24 авіаційні удари.