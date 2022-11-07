Ще мінус 530: Генштаб оновив дані щодо знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. За добу Збройні сили України знищили 530 російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення – приблизно 76 460. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Деталі
За даними Генштабу, втрати ворога з 24.02 по 07.11 орієнтовно такі:
• особового складу ‒ приблизно 76 460 (+530) осіб,
• танків ‒ 2771 (+6) од,
• бойових броньованих машин ‒ 5630 (+19) од,
• артилерійських систем – 1782 (+1) од,
• РСЗВ – 391 (+0) од,
• засоби ППО ‒ 202 (+0) од,
• літаків – 277 (+0) од,
• гелікоптерів – 260 (+0) од,
• БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1472 (+7),
• крилаті ракети ‒ 399 (+0),
• кораблі/катери ‒ 16 (+0) од,
• автомобільної техніки та автоцистерн – 4199 (+8) од,
• спеціальна техніка ‒ 157 (+2).
У Генштабі додали, що найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Нагадаємо
За даними Генштаб, 6 листопада російські окупанти завдали чотири ракетні та 24 авіаційні удари.