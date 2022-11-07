Еще минус 530: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам

Детали

По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 07.11 ориентировочно такие:

• личного состава – примерно 76 460 (+530) человек,

• танков ‒ 2771 (+6) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,

• артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,

• РСЗО – 391 (+0) ед,

• средства ПВО ‒ 202 (+0) ед,

• самолетов – 277 (+0) ед,

• вертолетов – 260 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),

• крылатые ракеты – 399 (+0),

• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед,

• специальная техника – 157 (+2).

В Генштабе добавили, что наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним

По данным Генштаб, 6 ноября российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 24 авиационных удара.