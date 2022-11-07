Еще минус 530: Генштаб обновил данные по уничтоженным оккупантам
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 530 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 76 460. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Детали
По данным Генштаба, потери врага с 24.02 по 07.11 ориентировочно такие:
• личного состава – примерно 76 460 (+530) человек,
• танков ‒ 2771 (+6) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 5630 (+19) ед,
• артиллерийских систем – 1782 (+1) ед,
• РСЗО – 391 (+0) ед,
• средства ПВО ‒ 202 (+0) ед,
• самолетов – 277 (+0) ед,
• вертолетов – 260 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1472 (+7),
• крылатые ракеты – 399 (+0),
• корабли/катера ‒ 16 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 4199 (+8) ед,
• специальная техника – 157 (+2).
В Генштабе добавили, что наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Напомним
По данным Генштаб, 6 ноября российские оккупанты нанесли четыре ракетных и 24 авиационных удара.