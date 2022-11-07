В Херсонской области "отминусовали" российский штурмовик Су-25

Цитата

"7 ноября, около 09:30, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Дополнение

Украинские военные уничтожили еще 530 российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения – примерно 76 460.