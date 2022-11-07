Авиация рф трижды ударила по Новой Каменке в Херсонской области – ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. российские войска нанесли три авиаудара по Новой Каменке в Херсонской области. Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Вражеская авиация бомбила Херсонскую область. российские террористы нанесли три удара по Новой Каменке. Также были совершены 53 обстрела по 7 населенным пунктам Бериславского района. 1 человек травмирован", – написал Тимошенко.
Напомним
Утром 7 ноября украинские военные сбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.