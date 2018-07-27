Вночі у Львові горів ресторан
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 27 липня. УНН. Вночі у Львові сталася масова пожежа в ресторані. Про це повідомили у прес- службі ГУ ДСНС у Львівській області, передає УНН.
"Вночі, о 1:51, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в ресторані у м. Львові на вул. Боднарська, 4. Будівля ресторану одноповерхова з мансардою, дерев'яна, площею 300 кв.м. Вогонь швидко поширився дерев'яними конструктивними елементами будівлі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначено, складність гасіння полягала у тому, що полум'я поширювалося міжпокрівельними пустотами. Щоб ліквідувати горіння у пустотах, рятувальникам довелося знімати металеве накриття даху. Пожежа спричинила щільне задимлення, тож вогнеборці працювали в апаратах захисту органів дихання у складі 4-х ланок газодимозахисної служби.
"Пожежу локалізовано о 2:25, ліквідовано о 2:41. Вогнем знищено мансардне приміщення на площі 100 кв.м та перекриття між першим поверхом та мансардою на площі 70 кв.м. До ліквідації залучили 28 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки", - проінформували у ДСНС.
Обставини та причини загоряння встановлюються. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у міському саду Одеси горіла покрівля будівлі ресторану.