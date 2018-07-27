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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 36099 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 101069 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123160 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 130760 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168532 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140912 просмотра

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Ночью во Львове горел ресторан

Ночью во Львове горел ресторан

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 июля. УНН. Ночью во Львове произошел массовый пожар в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.

"Ночью, в 1:51, к спасателям поступило сообщение о пожаре в ресторане в г. Львов на ул. Боднарская 4. Здание ресторана одноэтажное с мансардой, деревянная, площадью 300 кв.м. Огонь быстро распространился по деревянным конструктивным элементам здания", - говорится в сообщении.

Как указано, сложность тушения заключалась в том, что пламя распространялось по междукровленным пустотам. Чтобы ликвидировать горение в полостях, спасателям пришлось снимать металлическое накрытие крыши. Пожар вызвал плотное задымление, поэтому огнеборцы работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы.

"Пожар локализован в 2:25, ликвидирован в 2:41. Огнем уничтожено мансардное помещение на площади 100 кв.м и перекрытия между первым этажом и мансардой на площади 70 кв.м. К ликвидации привлекли 28 спасателей и 6 единиц спецтехники", - проинформировали в ГСЧС.

Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.

Напомним, в городском саду Одессы горела кровля здания ресторана.

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