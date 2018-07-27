Ночью во Львове горел ресторан
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 27 июля. УНН. Ночью во Львове произошел массовый пожар в ресторане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"Ночью, в 1:51, к спасателям поступило сообщение о пожаре в ресторане в г. Львов на ул. Боднарская 4. Здание ресторана одноэтажное с мансардой, деревянная, площадью 300 кв.м. Огонь быстро распространился по деревянным конструктивным элементам здания", - говорится в сообщении.
Как указано, сложность тушения заключалась в том, что пламя распространялось по междукровленным пустотам. Чтобы ликвидировать горение в полостях, спасателям пришлось снимать металлическое накрытие крыши. Пожар вызвал плотное задымление, поэтому огнеборцы работали в аппаратах защиты органов дыхания в составе 4-х звеньев газодымозащитной службы.
"Пожар локализован в 2:25, ликвидирован в 2:41. Огнем уничтожено мансардное помещение на площади 100 кв.м и перекрытия между первым этажом и мансардой на площади 70 кв.м. К ликвидации привлекли 28 спасателей и 6 единиц спецтехники", - проинформировали в ГСЧС.
Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются. В результате пожара никто не пострадал.
Напомним, в городском саду Одессы горела кровля здания ресторана.